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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية على 3 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس 25 مايو، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الانحاء.

أمطار رعدية على 3 مناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر، قالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الادارية 33 21
6 اكتوبر 34 21
بنهــــا 33 21
دمنهور 32 22
وادى النطرون 34 21
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 32 20
دمياط 26 19
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 33 19
السويس 33 20
العريش 27 18
رفح 26 19
رأس سدر 34 22
نخل 36 17
كاترين 31 13
الطور 37 24
طابا 34 20
شرم الشيخ 34 26
الاسكندرية 28 18
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 27 16
سيوة 34 17
رأس غارب 36 24
الغردقة 36 25
سفاجا 35 25
مرسى علم 35 25
شلاتين 33 24
حلايب 32 24
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 32 23
الفيوم 34 22
بني سويف 36 21
المنيا 38 22
أسيوط 39 22
سوهاج 39 23
قنا 40 24
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 25

هيئة الأرصاد حالة الطقس الخميس الأرصاد امطار

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