مقطع فيديو للعثور على مراهقين مقتولين يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو ثانٍ لمراهقان هما كيريس سوليفان (16 عامًا)، وهارفي إيفانز (15 عامًا) العديد من الغضب والجدل على السوشيال فقد رصدتهما الكاميرا يهربان والشرطة خلفهما ليتم العثور عليهما مقتولين في النهاية وذلك بعد فقدان عناصر الشرطة لهما عندما سلكوا طريقاً مختصراً عبر شارع مغلق وذلك بعد تعرض دراجتهما للاصطدام في منطقة إيلي بالعاصمة الويلزية

وقد تم تصوير اللقطات وذلك قبل دقيقة واحدة من الاصطدام وذلك على طريق فرانك في إيلي، وذلك على بعد 900 متر من مكان الحادث. وقد ظهر الشابان وذلك على دراجة على بعض الطرق الوعرة وذلك مع سيارة شرطة ثانية واحدة فقط خلفهما.

وقد اندلعت العديد من الاحتجاجات التي تخللها بعض الاشتباكات العنيفة، وقد شارك فيها ما يصل إلى حوالي 150 شخصا، وذلك بعد انتشار بعض المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى مقتل بعض المراهقين وذلك في بعض المطاردات .