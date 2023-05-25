تدهس طفلا .. مقطع فيديو يثير جدلا لأفيال تتجول بالشوارع

أثار مقطع فيديو تم نُشره على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص المنتشرين يقومون بالتقاط مقطع فيديو وذلك بهواتفهم المحمولة بينما قد يتجول بعض قطيع الأفيال على بعض الطرق المرصوفة.



وفقا لصحيفة الديلي ميل قال مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون إنهم قد يكافحون بعض قطيع أفيال مُغيرا قد يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة وذلك، بعدما ألحق أضرارا ببعض القرى المحيطة وقد قتل شخصين على الأقل.



وقال مسؤول الغابات والحياة البرية جان نيميج، ، إن حوالي 4 أفيال قد قامت بالمغادرة هذا الأسبوع وذلك متجهة إلى مدينة مروا ، وقد قامت الأفيال بدهس طفل وذلك في إحدى القرى القريبة بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة".



وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا منتشرين يلتقطون بعض مقاطع الفيديو وذلك بهواتفهم المحمولة بينما يتجول قطيع الأفيال على بعض من الطرق المرصوفة.