تراجع الذهب عند التسوية بضغط من قوة الدولار

انخفضت العقود الآجلة للذهب، بضغط من قوة الدولار الأمريكي الذي قلص بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في المعدن النفيس بسبب مخاطر تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، بينما يقيم المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر مايو.

عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو 9.90 دولار إلى 1964.60 دولار للأونصة،

أظهر محضر اجتماع الفدرالي انقساماً بين المسؤولين حول ما إذا كان يجب المضي قدما في تشديد ‏السياسة النقدية برفع الفائدة من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الحاجة للمزيد، ‏بينما توقع آخرون تباطؤا في النمو يستدعي التخفيف من وتيرة تشديد السياسة ‏النقدية.‏

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في شهرين، مما أثر على الطلب على المعدن الأصفر المقومة بالعملة الأميركية.

وحوم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4% إلى 23.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين2.2 % إلى 1024.59 دولار وهبط البلاديوم 2.6% لأدنى مستوى في حوالي شهرين عند 1408 دولارات.