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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكوليرا تتفشى بجنوب أفريقيا ووفاة 15 شخصاً.. فيديو

الكوليرا
الكوليرا

سجّلت جنوب إفريقيا أول حالتَي الكوليرا في فبراير عقب تفشي المرض في موزمبيق وملاوي المجاورتين، وهما البلدان الأكثر تضررا بهذا الوباء في العام 2023 وفقا للأمم المتحدة.

وتجتمع عائلة في فناء منزلها في بلدة هامانسكرال قرب بريتوريا، لتودّع قريبًا لها ذهب ضحية تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة 15 شخصا في الأيام الأخيرة، وهي تلقي باللوم على الحكومة في أكثر الاقتصادات الإفريقية تقدما، لفشلها في حل مشكلات المياه المزمنة، التي تساهم في انتشار الوباء.

وفاة 15 شخصا من بين 34 شخصا أصيبوا بالكوليرا في مقاطعة غوتنغ

 كاغيسو صديقي  توفي قريبه مايكل صديقي البالغ 53 عاما بعد أسبوع من إصابته بالمرض.

ويقول كاغيسو (37 عاما) لوكالة فرانس برس: "مياه الصنبور بنية اللون وقذرة... لدى الجميع الحق في الحصول على مياه نظيفة. آمل بألا تذهب وفاة قريبي سدى".

ومنذ الجمعة، توفي 15 شخصا من بين 34 شخصا أصيبوا بالكوليرا في مقاطعة غوتنغ حيث تقع هامانسكرال.

 ويوضح المدير العام لوزارة الصحة سانديل بوثيليزي أن العدوى تظهر "معدل وفيات مرتفعا للغاية".

تُلقط العدوى بهذا المرض المميت من بكتيريا تنتقل عموما عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

 ويروي صديقي أن قريبه توفي بعدما رفض مستشفى محلي استقباله، بسبب نقص الأسرّة والطواقم الصحية.

و جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "يورونيوز"..

كوليرا لكوليرا أمم المتحدة موزمبيق بريتوريا

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