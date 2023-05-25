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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسم التأهل لدوري الأبطال.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والتشكيل المتوقع

صدى البلد

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي اليوم علي ملعب أولد ترافورد " مسرح الأحلام " ضمن مؤجلات الجولة ال32 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في مصر والشرق الاوسط beIN Sports 1 HD Premium

ويسعي فريق مانشستر يونايتد لحسم المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بشكل رسمي للتأهل الي بطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل

ترتيب مانشستر يونايتد 


يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة

ونجح فريق مانشستر سيتي في حسم لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للمرة التاسعة في تاريخه ليتساوي مع برايتون في عدد مرات حصد لقب البطولة الانجليزية

ويتبقي لفريق مانشستر يونايتد مباراتين الاولي تقام اليوم امام تشيلسي وحسم الثلاث نقاط فيها يعني التأهل الرسمي لبطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وفي ختام المسابقة يواجه فريق فولهام يوم الأحد 28 مايو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع 

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: دالوت - ليندلوف - فاران - شاو.

الوسط : ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز.

الهجوم: سانشو - راشفورد -  مارسيال.

تشكيل تشيلسي المتوقع 

حراسة المرمى: كيبا .

الدفاع: أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – لويس هال – تشالوباه.

الوسط: فرنانديز – روبين لوفتس تشيك – كونور جالاجير.

الهجوم: فوفانا - رحيم سترلينج – هافيرتز.

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