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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس في الاتجاهين فور قطر السفينة المُعطلة

قناة السويس
قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائعXIN HAI TONG 23 وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، وجار الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.
وأوضح رئيس الهيئة -في بيان اليوم /الخميس/- أن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى إخطارًا بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلومتر 157 ترقيم قناة، وتم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا، والقاطرات السويس 1 والسويس 2 بقوة شد 75 طنًا لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، موجهًا رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

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