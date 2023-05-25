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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

صدى البلد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق فجرا حدث عطل في سفينة شين هاي تونج التعي ترفع عمل هونج كونج طن وكانت قادمة من السعودية لمصر. 

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الصور الأولى لقطر سفينة بضائع بعد تعطلها أثناء عبورها قناة السويس


وأضاف «ربيع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «بعد حدوث هذا العطل أصبحت السيطرة على السفينة منعدمة، وعندما تدخل سفينة قناة السويس فإنه يكون بجوارها قاطرات مصاحبة، وعند حدوث العطل تعمل أول قاطرة على تثبيت على ما هو عليه حتى لا يتفاقم العطل». 


وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «في مركز الحركة بالإسماعيلية تم توجيه عدد القاطرات المناسبة للتعامل مع هذه الأزمة، وخلال ثلث ساعة تحركة 3 قاطرات بالإضافة إلى القاطرة الموجودة في موقع حدوث العطل، كما أن فرق الإنقاذ كانت موجودة مع القاطرات، ثم بدأ قطر الجنوب للجنوب مرة أخرى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع، والآن، تجهز القافلات نفسها للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى». 
 

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تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

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