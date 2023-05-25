نهائي دوري الأبطال.. موعد وصول الوداد المغربي إلي القاهرة لمواجهة الأهلي

حدد فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي، موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وقررت إدارة نادي الوداد المغربي، سفر فريق الكرة الأول إلي القاهرة الأربعاء المقبل بواسطة طائرة خاصة لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

تأتي رغبة إدارة نادي الوداد المغربي فى السفر مبكرا إلي القاهرة لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 4 يونيو المقبل من أجل اعتياد لاعبي وداد الأمة على الأجواء في القاهرة.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو القادم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة نادي الوداد المغربي أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالسفر إلى القاهرة من أجل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي على أن يكون السفر بطائرة خاصة.

وتقول نفس المصادر أنها ستُقل الفريق وكافة أفراد البعثة الودادية ومعها عدد من الإعلاميين، يوم الأربعاء 31 من شهر مايو الجاري قبل أربع أيام من موعد المباراة.

الأهلي والوداد فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل فريق الوداد المغربي إلى النهائي عقب التعادل مع نظيره فريق صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.