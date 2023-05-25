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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رجل الأعمال الإماراتي المهندس جمال الغُرير، رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وذلك بحضور الدكتور/ كامل عبد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، و/ مي عصفور، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلي كابيتال القابضة.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيراً إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب غرب المنيا، وخاصة مع حجم الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال، معربا عن سعادته بقرب موعد التشغيل التجريبي لمصنع السكر. 

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع بشكل شخصي هذا المشروع الواعد، كما أن الحكومة حريصة على إنجاحه، حيث تتطلع لمساهمة هذا المشروع في سد فجوة استيراد السكر، مؤكداً: "ستجدون منا كل الدعم من أجل تحقيق هذا الهدف".

 

من جانبه، تقدم جمال الغُرير بخالص شكره لرئيس الوزراء على حرصه على مقابلته ووفد الشركة، وقال: "لقد توارثنا حُب مصر جيلاً بعد جيل.. وجئت إلى مصر من أجل المساهمة في جهود التنمية في هذا البلد الشقيق، لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً".

 

وأكد الغُرير أن المصنع من المنتظر أن يبدأ إنتاجه من السكر خلال اليومين القادمين، مستعرضاً مراحل المشروع وخططه المستقبلية المتمثلة في استصلاح ما تبقى من الأراضي التي تم تخصيصها للشركة، لكي تدخل تدريجياً ضمن الأراضي المزروعة بالمشروع.

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IMG-20230525-WA0074
IMG-20230525-WA0075
IMG-20230525-WA0075

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