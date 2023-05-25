برلماني يثمن دعوة الرئيس السيسي للمصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بالشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المصارع المصرى أحمد فؤاد بغدودة ودعوته من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، مؤكدا ان الرئيس دائما وابدا داعما للشباب ودوما ينحاز لهم وانه رئيس لكل المصريين، ويعمل ليلا نهارا من أجل رفعة شأنهم، ومد وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية لهم بهدف توفير الحياة الكريمة.

وأضاف مهني ان الرئيس السيسي دائم الاهتمام بصحة ورفاهية الشباب، وقد أطلق فخامته حملات توعية وإعلامية لزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي، حيث يهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير بيئة مواتية لتطوير قدرات وإمكانات الشباب المصري، ويذكر ان النائب/ احمد مهني قد تقدم بطلب احاطة بشأن ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث أوضح أنه هناك اخبار تناقلها رواد السوشيال ميديا من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية، حيث تداولت أخبار عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا اللاعب/ أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث فوجئت البعثة المصرية بغياب المصارع بغدودة في اليوم التالى من تتويجه بميدالية فضية في البطولة الإفريقية التي أُقيمت بتونس الأسبوع الماضي.

واشار الي أن بعض المواطنين تداولوا على صفحات التواصل الاجتماعي اخبارا لا نعلم مدي صحتها بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده، وهي اخبار لو صحت لكان من شأنها اثارة البلبلة في الشارع الرياضى.

كما أن هناك أخبارا أخرى متداولة بشأن سفر اللاعب الى فرنسا وانضمامه إلى منتخب فرنسا وأن الجانب المصري أتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الرياضي ومنعه من تمثيل علم آخر، عبر الاتصال بسفارة مصر بتونس وفرنسا، وإخطار الاتحاد الدولي للمصارعة بالحادثة.

وهناك اخبار أخرى بشأن مسؤولية رئيس البعثة المصرية لعدم حجزه جوازات سفر الرياضيين عند الوصول إلى تونس، وهو ما سهّل عملية مغادرة اللاعب ولم يكشف المسؤولون المصريون أسباب هروب المصارع.

و أوضح أن واقعة هروب الرياضيين المصريين التي تكررت في الآونة الأخيرة، أعادت تسليط الضوء مجددا على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وأضاف أن هذا الامر يجب أن يتم فتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري احمد بغدودة .

وطالب النائب بإحالة الطلب الى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب احمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس