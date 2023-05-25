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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انسحاب ولقب واحد| حكاية 10 مشاركات لنادي الزمالك في البطولة العربية للأندية.. تفاصيل

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية، فريق الزمالك مع النصر السعودى بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.
ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

 

وتعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003 بينما حصل على مركز الوصيف مرة واحدة عام 2007.

وخاض الزمالك 57 مباراة طوال تاريخ مشاركاته في البطولات العربية وحقق 27 انتصارا و16 تعادلا و14 هزيمة وسجل لاعبوه 79 هدفا واستقبلت شباكهم 59 هدفا.

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وجاءت مشاركات الزمالك العربية كالآتي:

1989

شارك الزمالك في بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس ولم يتجاوز مرحلة المجموعات حيث تعادل أمام الهلال السعودي وخسر مباراتين أمام الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري وودع منافسات البطولة.

1999

عاد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية مجددا تحت مسمى بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس أيضا وانسحب من منافسات البطولة رغم تحقيقه انتصارين على المريخ السوداني والنصر السعودي.

2003

شارك الزمالك مجددا في البطولة بمسماها الجديد بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية عام 2003 ونجح الفريق الأبيض في مواصلة مشواره بالبطولة وصعد للمباراة النهائية وحصد اللقب بعد الفوز في النهائي على حساب فريق الكويت الكويتي بالفوز عليه بنتيجة 2-1 ليحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

2004

شارك الزمالك في البطولة العربية تحت مسماها (دوري أبطال العرب) ووصل الفريق الأبيض للدور نصف النهائي وخسر أمام فريق الصفاقسي التونسي ليواجه فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث وفاز عليه 3-2.

2005

في عام 2005 شارك الزمالك في دوري أبطال العرب مجددا وتجاوز فريق الكرامة السوري في الدور الأول ووقع في مجموعة تضم مولودية الجزائر والكويت الكويتي والصفاقسي التونسي وحقق انتصارين وهزيمة وحيدة و3 تعادلات وودع منافسات البطولة.

2006

عاد الزمالك للمشاركة في دوري أبطال العرب وتخطى البنزرتي التونسي في الدور الأول بينما خسر أمام الرجاء المغربي في الدور الثاني للبطولة.

2007

شارك الزمالك في دوري أبطال العرب ووصل للدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام الفيصلي الأردني وودع منافسات البطولة.

2017

بعد غياب 10 سنوات عن المشاركات العربية عاد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية، ولكنه خرج من دور المجموعات، بعد التعادل مع الفتح الرباطي المغربي، وهزيمة أمام أحد اللبناني وفوز على النصر السعودي.

2018

شارك الزمالك في البطولة العربية عام 2018 وتجاوز فريق القادسية الكويتي في الدور الأول، ثم سقط أمام اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني وودع منافسات البطولة.

 

الزمالك البطولة العربية للأندية النصر السعودي كريستيانو رونالدو الدوري المصري

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