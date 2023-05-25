الغرامة والاستبعاد .. قرار صارم لمدرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

اتخذ ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي قرارا صارما قبل مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته على ملعب استاد القاهرة يوم 4 يونيو القادم.

وقرر ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خاصة منها المصرية.

وجاء قرار ستيفن فاندينبروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي منع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات لكافة وسائل الإعلام خاصة منها المصرية خوفا من تشتيت التركيز لدي عناصر وداد الأمة قبل ذهب نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وهدد مدرب الوداد المغربي لاعبيه بفرض غرامة مالية والاستبعاد من تشكيلة مباراة الأهلي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا حيال المخالفين لقرار المنع منع الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

موعد وصول الوداد المغربي لمواجهة الأهلي

حدد فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي، موعد وصوله إلى القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر اقامته يوم 4 يونيو القادم.

وقررت إدارة نادي الوداد المغربي ، سفر فريق الكرة الأول الي القاهرة الأربعاء المقبل بواسطة طائرة خاصة لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

تأتي رغبة ادارة نادي الوداد المغربي فى السفر مبكرا الي القاهرة لمواجهة نظيره النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 4 يونيو المقبل من اجل اعتياد لاعبي وداد الأمة على الأجواء في القاهرة.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره النادي الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو القادم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة نادي الوداد المغربي أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالسفر إلى القاهرة من أجل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي على أن يكون السفر طائرة خاصة تقول نفس المصادر أنها ستُقل الفريق وكافة أفراد البعثة الودادية ومعها عدد من الإعلاميين، يوم الأربعاء 31 من شهر مايو الجاري قبل أربع أيام من موعد المباراة.

الأهلي والوداد فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل فريق الوداد المغربي إلى النهائي عقب التعادل مع نظيره فريق صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.