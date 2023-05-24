الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأربعاء، داخل النادي.

حقيقة فسخ عقد مدرب الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن حقيقة إلغاء التعاقد مع مدرب نادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه: “خاص.. الزمالك يدرس فسخ التعاقد مع أوسوريو حال تحقيق نتيجة سلبية أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري”.

عودة رباعي الزمالك المصاب

انتظم ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك الرباعي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص المدير الفني للفريق على شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق خلال مران اليوم وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون، من مباراة الداخلية بمسابقة الدوري، مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق التركيز على رفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين من لقاء الداخلية، عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيمانيزيوم وملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل اعتزال شيكابالا قائد الزمالك

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن مفاجأة بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه:" مسئولو نادى الزمالك، يخططون لعدم تجديد تعاقد محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق، عقب انتهاء الموسم الحالي، نظرًا لكبر سنه، وعدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد.

وأضاف:" يبحث الزمالك في الوقت الحالي عن صانع ألعاب مميز يتم التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وإن إدارة الزمالك ترغب في أن ينهى اللاعب حياته الكروية بنهاية الموسم الجارى، ويعلن اعتزاله، إلا إن شيكابالا يدرس الانتقال لصفوف أحد فرق الدورى لعدم رغبته في الاعتزال حاليا.