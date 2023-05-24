لعنة الإصابات تضرب حراس الأهلي قبل النهائي الإفريقي| سباق لتجهيز الشناوي.. ولطفي وعلاء يبتعدان

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم فى المغرب ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الي المباراة النهائية بعد تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقها.

فيما بلغ نادي الوداد المغربي الي المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره صنداونز الجنوب إفريقي بعد التعادل سلبيا فى لقاء الذهاب والتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



لعنة الإصابات تضرب حراسة مرمى الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إصابة حارس مرمي الفريق وهو حمزه علاء الحارس الرابع.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن علي لطفي حارس الأهلي غادر المباراة أمس إثر إصابته بشد في العضلة الخلفية بالإضافة لإصابة محمد الشناوي حارس الفريق الأول بشد في السمانة.

وأضاف شوبير أن غرفه علاج الأهلي أصبحت مكتظة بحراس الأهلي وهم الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

وتابع شوبير أن فرص لحاق الشناوي بنهائي دوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربي باتت صعبة في ظل إصابته.

الأهلي يجهز الشناوي

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي للإصابة في عضلة السمانة خلال تدريبات المارد الأحمر استعدادا لإياب الترجي في القاهرة فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها الشناوي وجود تمزق في عضلة السمانة لتكون مدة غيابه 3 أسابيع، ولكن الجهاز الطبي وضع برنامجا تأهيليا لعودته بعد أسبوعين فقط، قبل نهائي دوري الأبطال المرتقب.

النادي الأهلي استقر على حقن محمد الشناوي الحارس الدولي خلال الفترة المقبلة من أجل تسريع تجهيزه لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويعول الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تجهيز محمد الشناوي لحراسة مرمي المارد الأحمر فى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي من اجل الاستفادة من خبراته الدولية.

إصابة على لطفي حارس المرمي فى مباراة انبي تلاها اصابة حمزة علاء الحارس الرابع للنادي الأهلي اربكت حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ظل وجود مصطفي شوبير فقط فى حراسة المرمي.