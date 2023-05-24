عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

مباراة الزمالك وأسوان
مباراة الزمالك وأسوان

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ورطة حقيقية تساهم فى حرمانه من المشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة القادمة رفقة النادي الأهلي. 

تأتي ورطة نادي الزمالك، فى ظل انتظار الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف أسماء المشاركين في دوري الأبطال والكونفدرالية بحد أقصى يوم 30 يونيو المقبل. 

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة بعدما خاض 28 مباراة خلال الموسم الحالي من المسابقة المحلية. 

ويتبقى لفريق الزمالك مباريات الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والاهلي وغزل المحلة في جدول الدوري الممتاز.

ويعاني نادي الزمالك صعوبة في إنهاء الدوري الممتاز فى المركز الثاني من أجل مرافقة النادي الأهلي الي دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة فى ظل تراجع النتائج ومستوى أداء اللاعبين.

وينافس فريق الزمالك ناديا بيراميدز وفيوتشر في الدوري الممتاز ، من أجل اقتناص المركز الثاني للتواجد ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا النسخة المقبلة.

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. قرار جديد من الوداد المغربي قبل ذهاب الأهلي

الزمالك يتعادل مع الداخلية 

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29  من بطولة الدوري  الممتاز.

بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه أمام الزمالك، ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.

 وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 من عمر المباراة، حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.

واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.

ومنع محمد صبحي حارس الزمالك هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .

مرر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة في الدقيقة 21 من عمر المباراة لتصل على رأس سيف الدين الجزيري الذي يسكنها الشباك ويتقدم لفريق الزمالك بالهدف الأول.

وأهدر الداخلية فرصة هدف التعادل في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وتابعها على الزاهدي، مهاجم الفريق، الذي لم يتمكن من إسكانها الشباك أمام الزمالك.

وأنقذ حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك، مرمى فريقه من هدف مؤكد من تسديدة ارتدت من محمد صبحي في هجمة للداخلية عن طريق على الزاهدي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، سجل سيف الدين الجزيري هدفا ثانيا لفريق الزمالك، ولكن احتسبها حكم المباراة تسللا.

وطالب لاعبو الزمالك بالعودة لتقنية الـ VAR وتوقفت المباراة لفحص كرة الهدف، وبالفعل قام حكم المباراة بإلغاء الهدف.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة لاعب الداخلية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74من عمر المباراة.

وتصدى زيزو للكرة ولم يحالفه الحظ، وترتطم الكرة في العارضة وتحرم زيزو والزمالك من الهدف الثاني.

وبهذا التعادل، يرتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة وأصبح الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة، بينما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

الزمالك دوري ابطال افريقيا الأهلى بيراميدز الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

خالد جلال ينتقد أوسوريو بسبب توظيف لاعبي الزمالك داخل الملعب

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

تدريبات قوية لمستبعدي الزمالك أمام الداخلية

استعدادا لنهائي إفريقيا.. موقف علي لطفي بعد إصابته في مباراة انبي بالدوري

يقترب من الـ 60 ألف جنيه.. الفلاحين تكشف أسعار العجول هذا العام

لتصويب أخطاء مباراة الداخلية.. محاضرة فنية لـ أوسوريو مع لاعبى الزمالك استعدادا للطلائع

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ