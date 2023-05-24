عزل مرتضى منصور| حكاية قرار "رايح جاي".. مجلس الزمالك ينفي وصوله والوزارة تؤكد

تفاقمت أزمة عزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من منصبه بعد خروج رد حاسم من وزارة الشباب والرياضة تفيد وصول خطاب رسمي من القلعة البيضاء بتنفيذ قرار صادر من محكمة القضاء الإداري.

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تمسك باستمراره فى منصبه وتحدى قرار وزارة الشباب والرياضة وأعلن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الخميس بمقر القلعة البيضاء.

صدى البلد يستعرض حكاية قرار "رايح جاي ونفي مجلس الزمالك وصول أي خطابات وتأكيد الوزارة تنفيذ حكم القضاء الإداري.

الزمالك يرفض عزل مرتضى منصور

أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، خطابا لنادي الزمالك بشأن مستقبل مرتضى منصور رئيس الأبيض.

وقالت وزارة الرياضة في خطابها للزمالك "نخطركم بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.. نحيط سيادتكم بأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها وفقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة".

وأضافت "ولذلك يتعين على النادي، تنفيذ الحكم الصادر بعدم حضور مرتضى منصور لاجتماعات مجلس الإدارة وضرورة قيام مجلس الإدارة بتحديد القائم بعمل مجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية".

ورد الزمالك على خطاب وزارة الشباب والرياضة، بأن مرتضى منصور لا زال رئيسا للقلعة البيضاء.

واستند مجلس إدارة الزمالك في خطابه، على قيام مرتضى بتقديم استشكال على حكم عزله من رئاسة النادي، وذلك أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، من أجل وقف التنفيذ.

وأكد الزمالك أن مرتضى منصور مستمر في رئاسة القلعة البيضاء، لحين الفصل فى الاستشكال.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس للزمالك، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس الأبيض.

وزارة الرياضة تؤكد وصول خطاب بتنفيذ عزل رئيس الزمالك

أجاب محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك".

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على "أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجود خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41".

وأشار إلى أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.

وتابع: "لم نقدم أي دعم مادي للأهلي أو للزمالك منذ فترة طويلة وقفنا بجوار الاتحاد السكندري وأنشأنا فرعًَا وكذلك الإسماعيلي وأنشأنا فرعًا اجتماعيًا لنادي الإسماعيلي".

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا فى الزمالك

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، على أن يسبقه اجتماع مهم لمجلس إدارة الزمالك، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.