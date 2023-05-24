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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم فى المغرب ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الي المباراة النهائية بعد تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقها.

فيما بلغ نادي الوداد المغربي الي المباراة النهائية بعدما أطاح بنظيره صنداونز الجنوب إفريقي بعد التعادل سلبيا فى لقاء الذهاب والتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 
 

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قائمة الراحلين عن النادي الأهلي 

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستغناء قائمة من اللاعبين شملت خمسة نجوم .

وجاءت قائمة خماسي نجوم الأهلي المقرر الاستغناء عنهم نهاية الموسم الجاري على النحو التالي : البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد أشرف ورأفت خليل.

واقترب البرازيلي برونو سافيو المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي من العودة إلى نادي بوليفار البوليفي بنهاية الموسم بعد تجميده بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

فيما زادت أسهم عودة شادي حسين مهاجم النادي الأهلي لنادي سيراميكا كليوباترا بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

بينما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عرض أيمن أشرف للبيع فى قادم الأيام.

في نفس السياق تم الاستقرار من جانب ادارة النادي الأهلي بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر على إعارة الثنائي رأفت خليل ومحمد أشرف الي احد فرق الدوري من أجل الاستفادة من اشراكهم ثم العودة مجددا الي صفوف القلعة الحمراء.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره فريق انبي بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في اطار مؤجلات الدوري الممتاز.
 

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