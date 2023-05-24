جهاز لحل أزمة الكرات العرضية.. كولر يكشف عن مشكلة تواجه لاعبي الأهلي

نشر احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عن وجود مشكلة في الكرات العرضية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مارسيل كولر : لدينا مشكلة في استغلال الكرات العرضية وضربات الرأس، لذلك طلبت جهازًا من ألمانيا لتدريب اللاعبين على ضربات الرأس، لكنه مازال في الطريق إلى مصر لأن في مشكلة في الجمارك وبنحاول نحلها عشان الجهاز يوصل واللعيبة تدرب عليه".

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق نهاية الموسم الجاري في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستغناء قائمة من اللاعبين شملت خمسة نجوم.

وجاءت قائمة خماسي نجوم الأهلي المقرر الاستغناء عنهم نهاية الموسم الجاري على النحو التالي: البرازيلي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين ومحمد أشرف ورأفت خليل.

واقترب البرازيلي برونو سافيو، المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، من العودة إلى نادي بوليفار البوليفي بنهاية الموسم بعد تجميده بقرار من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر.

فيما زادت أسهم عودة شادي حسين، مهاجم النادي الأهلي، لنادي سيراميكا كليوباترا بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

بينما طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عرض أيمن أشرف للبيع فى قادم الأيام.