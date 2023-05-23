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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الثلاثاء، داخل النادي.

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شرط وحيد لعودة ساسي الي الزمالك 

كشف طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق أسباب تواجد فرجاني ساسي في القاهرة خلال الفترة الحالية. 

واكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر حكم لصالح ساسي بمبلغ ضخم للغاية لذلك طلب مسؤولو الزمالك من ساسي عقد اجتماع لبحث تسوية الأمر بشكل ودي وهو ما وافق عليه ساسي علي الفور. 

واضاف طارق السيد أن فرجاني ساسي يرغب في حضور مران للفريق ومصافحة لاعبي الفريق مشددا أن مجلس إدارة الزمالك سيعرض علي فرجاني ساسي الانضمام مره اخري للفريق حال فسخ تعاقده مع الدحيل القطري بشكل ودي حيث أن الزمالك لا يملك السيولة المالية لضمه من الدحيل القطري. 

وتابع أن مسؤولي الزمالك لديهم رغبه في تدعيم صفوف الفريق بـ فرجاني ساسي.

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حارس الزمالك يقترب من فاركو 

كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى فريق نادي الزمالك عن اهتمام نادي فاركو بالتعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما سبق وأبدى مسؤولو نادي بيراميدز اهتماهم بضم الحارس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تذبذب مستوى أحمد الشناوي حارس المرمى الأساسي بالفريق.
وينتهي عقد محمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويفكر اللاعب في الرحيل من أجل المشاركة بصورة أساسية في المباريات خلال الموسم المقبل.

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إخطار بعزل رئيس الزمالك 
 

أجاب محمد الشاذلي المتحدث باسم  وزارة الشباب والرياضة، على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك".

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على "أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجود خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41".

وأشار إلى أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.

وتابع: "لم نقدم أي دعم مادي للأهلي أو للزمالك منذ فترة طويلة وقفنا بجوار الاتحاد السكندري وأنشأنا فرعًَا وكذلك الإسماعيلي وأنشأنا فرعًا اجتماعيًا لنادي الإسماعيلي".

وحول موقف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من الاستقالة، قال الشاذلي: "محمد مصيلحي من رؤساء الأندية التي لها باع في نادي الاتحاد السكندري، والوزير وصل لمرحلة متقدمة مع مصيلحي لإقناعه بعدم الاستقالة من منصبه".

وأضاف: "فريق الكرة في الاتحاد السكندري به استقرار، ولم يحدث حتى الآن استقالة رسمية من مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد".

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