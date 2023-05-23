الزمالك اليوم.. الأبيض يتعادل مع الداخلية.. وأوسوريو مطلوب في الدوري المكسيكي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين، داخل النادي.

الزمالك يتعادل مع الداخلية

انتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه أمام الزمالك ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.

وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11من عمر المباراة حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.

واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.

ومنع محمد صبحي حارس الزمالك هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .

مرر محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة في الدقيقة 21 من عمر المباراة لتصل على رأس سيف الدين الجزيري الذي يسكنها الشباك ويتقدم لفريق الزمالك بالهدف الأول.

وأهدر الداخلية فرصة هدف التعادل في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وتابعها على الزاهدي مهاجم الفريق الذي لم يتمكن من إسكانها الشباك أمام الزمالك .

أنقذ حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مرمى فريقه من هدف مؤكد من تسديدة ارتدت من محمد صبحي في هجمة للداخلية عن طريق على الزاهدي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف.

وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة سجل سيف الدين الجزيري هدف ثاني لفريق الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.

وطالب لاعبي الزمالك بالعودة لتقنية الـ VAR وتوقفت المباراة لفحص كرة الهدف، وبالفعل قام هلهل حكم المباراة بإلغاء الهدف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة لاعب الداخلية لحمزة المثلوثي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74من عمر المباراة.

وتصدى زيزو للكرة ولم يحالفه الحظ، وترتطم الكرة في العارضة وتحرم زيزو والزمالك من الهدف الثاني.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد كل فريق نقطة واحدة وأصبح الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28نقطة، بينما يظل الزمالك في المركز الرابع برصيد 47نقطة.

طائرة الزمالك للسيدات يتوجن بلقب إفريقيا

توج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الاولي في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية علي نظيرة فريق الانابيب الكيني بنتيجه 1/3في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة نابل بتونس

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي..

25/22

18/25

25/15

25/18

بهذا الفوز يحقق الفريق ثاني بطولاته هذا الموسم بعد الفوز بلقب كاس مصر بعد الفوز علي نظيرة الأهلي بنتيجه مباريات 0/2.

جاء مشوار الفريق في البطولة كالتالي..

تأهل الفريق من الدور التمهيدي بعد تصدر المجموعة الرابعه لبطولة

بالفوز علي فرق الجيش الرواندي وليتو الكاميروني والجمارك النيجيري بنتيجه واحدة في المباريات الثالثه 0/3 ثم الفوز علي فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3 في دور 16 ثم الفوز علي فريق نافال النيجيري بنتيجه 0/3 في دور 8 ثم الفوز علي فريق مولودية الجزائر بنتيجه 0/3 في الدور قبل النهائي.

مدرب الزمالك خيار مونتيري المكسيكي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مونتيري المكسيكي، يرغب في التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مونتيري يقترب من إقالة فيكتور مانويل فوسيتيتش من تدريب الفريق، بعد خسارة الفريق في نصف نهائي كأس كلاوسورا أمام غريمه تيجريس أونال.

وأوضحت الصحيفة أن خوان كارلوس أوسوريو هو خيار جدي لـ مونتيري، بعد أن ربطته تقارير بالفعل لتدريب الفريق في مارس الماضي، قبل أن يوقع على عقد مع نادي الزمالك في 13 أبريل.

وذكرت الصحيفة أن أوسوريو مدرب منتخب المكسيك السابق، وافق في عام 2015 على تدريب مونتيري، لكنه استمر مع ساو باولو البرازيلي آنذاك.