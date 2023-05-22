نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

أطاح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظيره الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا فى نصف نهائي المسابقة القارية.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

وكرّر الأهلي فوزه على ملعب استاد القاهرة على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحرزه حسين الشحات.

وتأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والـ 16 في تاريخه بعد الإطاحة بنظيره الترجي التونسي ليواجه نظيره الوداد المغربي خلال شهر يونيو القادم.

ويستضيف النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الوداد المغربي على ملعب استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

فيما يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم.

أبطال إفريقيا

مصير ثنائي الأهلي معلق فى نهائي دوري الأبطال

يُواجه إثنين من لاعبي النادي الأهلي شبح الغياب في مباراة الإياب امام الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم حال الحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب فى القاهرة وهما:



حمدي فتحي إنذارين ومروان عطيه إنذارين



فيما يمتلك كل من محمود كهربا وحسين الشحات وياسر ابراهيم والتونسي على معلول إنذار وحيد.

كهربا جاهز للقاء الأهلي والوداد

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، من المشاركة بالمباريات، خاصة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم صدور قرار سابق بإيقافه 12 مباراة في المسابقات المحلية من قبل لجنة الانضباط، وتواصل أزمة عدم سداده لغرامة الزمالك، التي تزيد عن مليوني دولار.



ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 4 يونيو باستاد القاهرة وتقام مباراة العودة يوم 11 يونيو بالمغرب.

وقال عثمان عبر قناة الأهلي: “نتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي يكفلها لنا القانون، والأمور مستقرة، وكهربا مستمر مع الأهلي، وسيلعب إن شاء الله في النهائي القاري، ولا يوجد ما يمنعه من اللعب حاليا”.

وكشف: “قمنا برفع دعوى بالقضاء الإداري ضد شرعية لجنة الانضباط ولا زالت منظورة، وهناك جلسة تحدد لها يوم 14 يونيو المقبل، ولا تزال لدينا فيها تفاصيل أخرى كثيرة”.

وأضاف: “وجهة نظرنا أننا نحترم لجنة الانضباط كأشخاص لكن ما صدر منها لا يتفق مع اللوائح، ومن حقنا اللجوء للقضاء العادي منذ توقف مركز التحكيم والتسوية، وهذا يكفله لنا القانون، واللاعب مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي”.

الشناوي يصدم الأهلي في نهائي دوري الأبطال

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، صدمة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن موقف قائد الفريق محمد الشناوي من المشاركة في نهائي إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي صعبة بسبب الإصابة.

وأضاف أن الشناوي يعاني إصابة صعبة جدا في السمانة، والحارس فرصه ضعيفة في اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع أن الشناوي طلب منحه حقنة لتجهيزه بشكل سريع للمشاركة في النهائي، ويسابق الزمن للتخلص من الإصابة، ولكن حظوظه صعبة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد الموافق 4 من يونيو المقبل.