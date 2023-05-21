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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. زيزو يرحب بالرحيل.. تجميد نجم الأبيض.. حقيقة المشاركة بمونديال الأندية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد، داخل النادي.

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تجميد نجم الزمالك 
 

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك، بسبب عدم التعامل باحترافية في ملف يوسف أسامة نبيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "رغم توقيع يوسف أسامة نبيه مع بيراميدز، ولكن الزمالك كان عليه أن يدفع باللاعب في المباريات بشكل طبيعي واحترافي دون الاتجاه نحو تجميده".
وأضاف: "عقد يوسف أسامة نبيه ممتد مع الزمالك، وكان يجب الاستفادة من خدماته حتى اليوم الأخير، وليس تجميده".
وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وسبق للاعب التوقيع لمدة موسمين مع القلعة البيضاء.

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حقيقة مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما يتردد بشأن امكانية لحاق الزمالك بمونديال الأندية 2025، بسبب تكرار البطل في دوري أبطال أفريقيا غير صحيح.


وقال شوبير في تصريحات اذاعية "بعد تكرار البطل سوف ينظر الاتحاد الدولي حسب بيانه إلى التصنيف التراكمي للأندية في آخر 4 سنوات".


وأضاف شوبير "يتصدر التصنيف الأهلي ثم الوداد ثم الترجي ثم صن داونز ثم الرجاء ثم الزمالك في المركز السادس".


واختتم "الزمالك لن يشارك في مونديال الأندية 2025 سوى في حالة واحدة وهي الحصول على المركز الثاني بالدوري وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، أو المشاركة في الكونفيدرالية والحصول على اللقب على أن يخرج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا مبكرا".

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نجم الزمالك يرحب بالرحيل الي الدوري القطري 

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادي الريان القطري يهدد بقاء أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال الموسم المقبل لرغبته فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه:" دخل الفريق القطري في مفاوضات جادة مع اللاعب، الذى رحب بالعرض.

وأضاف:" قدم نادى الريان عرضًا جديدًا لنادى الزمالك من أجل ضمه في الصيف، لاسيما وإن الريان يتابع أحمد زيزو منذ الموسم الماضي، وأبدى التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة، إلا إن إدارة الزمالك رفضت العرض.

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