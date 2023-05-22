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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا معرض للوقف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو

كهربا
كهربا

أكد المعلق الرياضي طارق الأدور، أن هناك إجراءات جديدة ستتم ضد اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في سبتمبر المقبل، " ثالث فترة قيد" وذلك بسبب غرامة الزمالك.   

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مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. طارق الأدور يوضح

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الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

وأضاف طارق الأدور، خلال قناة الحدث اليوم، أن كهربا سيدفع، أو سيكون هناك إجراءات جديدة، وأن آخر موعد للدفع سيكون في شهر 9 المقبل.

ولفت إلى أن كهربا سيلعب بشكل طبيعي، لمدة الثلاث أشهر المقبلة، ولكن بعد ذلك سيكون هناك قرارات جديدة، سيوجهها اللاعب.

ظهور مستند جديد

 

وأوضح أنه لن تسقط الغرامة، إلا في حالة ظهور مستند جديد، " مستند في عقود أو أي شيء جديد، يعطل القضية"، ولكن في حالة الدفع، سيتم وقف.

وأشار إلى أنه يتوقع أن غرامة كهربا ستدفع، وأن اللاعب و النادي الأهلي يجهزان أموال الغرامة.

 

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