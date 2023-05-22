كهربا معرض للوقف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو

أكد المعلق الرياضي طارق الأدور، أن هناك إجراءات جديدة ستتم ضد اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في سبتمبر المقبل، " ثالث فترة قيد" وذلك بسبب غرامة الزمالك.

وأضاف طارق الأدور، خلال قناة الحدث اليوم، أن كهربا سيدفع، أو سيكون هناك إجراءات جديدة، وأن آخر موعد للدفع سيكون في شهر 9 المقبل.

ولفت إلى أن كهربا سيلعب بشكل طبيعي، لمدة الثلاث أشهر المقبلة، ولكن بعد ذلك سيكون هناك قرارات جديدة، سيوجهها اللاعب.

ظهور مستند جديد

وأوضح أنه لن تسقط الغرامة، إلا في حالة ظهور مستند جديد، " مستند في عقود أو أي شيء جديد، يعطل القضية"، ولكن في حالة الدفع، سيتم وقف.

وأشار إلى أنه يتوقع أن غرامة كهربا ستدفع، وأن اللاعب و النادي الأهلي يجهزان أموال الغرامة.