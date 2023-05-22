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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، من المشاركة بالمباريات، خاصة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم صدور قرار سابق بإيقافه 12 مباراة في المسابقات المحلية من قبل لجنة الانضباط، وتواصل أزمة عدم سداده لغرامة الزمالك، التي تزيد عن مليوني دولار.
 

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ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في  4  يونيو باستاد القاهرة وتقام مباراة العودة يوم 11 يونيو بالمغرب.

وقال عثمان عبر قناة الأهلي: "نتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي يكفلها لنا القانون، والأمور مستقرة، وكهربا مستمر مع الأهلي، وسيلعب إن شاء الله في النهائي القاري، ولا يوجد ما يمنعه من اللعب حاليا".

وكشف: "قمنا برفع دعوى بالقضاء الإداري ضد شرعية لجنة الانضباط ولا زالت منظورة، وهناك جلسة تحدد لها يوم 14 يونيو المقبل، ولا يزال لدينا فيها تفاصيل أخرى كثيرة".

وأضاف: "وجهة نظرنا أننا نحترم لجنة الانضباط كأشخاص لكن ما صدر منها لا يتفق مع اللوائح، ومن حقنا اللجوء للقضاء العادي منذ توقف مركز التحكيم والتسوية، وهذا يكفله لنا القانون واللاعب مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي".
 

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