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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخطي 7 ملايين دولار.. نادى أوروبي يطلب ضم نجم الأهلي بمبلغ ضخم

صدى البلد

‎كشف الإعلامي سيف زاهر، عن وجود عرض أوروبي بمقابل مادي ضخم لضم أحد لاعبي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن هذا العرض قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية : هناك أحد شركات تسويق اللاعبين قدمت عرضا رسميا لأحد لاعبي النادي الأهلي والذي يرتبط بتعاقد طويل الأمد مع القلعة الحمراء.

‎وأضاف: شركة التسويق تقدمت بهذا العرض لانتقال هذا اللاعب لإحدى الدوريات الأوروبية مقابل مبلغ ضخم يتخطي الـ7 مليون دولار، واللاعب لن ينتقل إلى أي فريق إلا بعد موافقة إدارة النادي الأهلي، خاصة وأنه يرتبط مع المارد الأحمر بعقد طويل الأمد.

‎وتابع: النادي الأهلي صاحب الفضل الأول في وصول لاعبه لتلك القيمة السوقية الكبيرة، والنادي الذي يرغب في الحصول على هذا اللاعب الذي اتحفظ على ذكر اسمه حفاظا على استقرار النادي الأهلي في هذا التوقيت هو نادي أوروبي كبير.

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