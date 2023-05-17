عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخسر من بترو أتلتيكو وينافس على برونزية كأس الكؤوس الإفريقية لسيدات اليد

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي من بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 25-21 في إطار منافسات نصف نهائي، بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويلعب الأهلي مع الخاسر من نصف النهائي بين أوتوهو الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي على الميدالية البرونزية للبطولة .

وبدأ سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة.

الأفريقية الفريق الأول لكرة اليد سيدات الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الخ الأهلى الثالثة أ الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفريق الأول الفريق الاول لكرة اليد أول أغسطس الأنجولي بالنادي الأهلي من بالنادي الأهلي بترو أتلتيكو الأنجولي بترو أتلتيكو بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بطولة كأس الكؤوس ترو أتلتيكو الأنجولي س الكؤوس الأفريقية دوري المجموعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ