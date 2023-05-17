الأهلي يخسر من بترو أتلتيكو وينافس على برونزية كأس الكؤوس الإفريقية لسيدات اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي من بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 25-21 في إطار منافسات نصف نهائي، بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويلعب الأهلي مع الخاسر من نصف النهائي بين أوتوهو الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي على الميدالية البرونزية للبطولة .

وبدأ سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة.