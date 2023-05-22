بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

‎أكد الإعلامي محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق، أن مسئولي نادي الزمالك اتخذوا قرارا صارما تجاه أسامة نبيه نجم الفريق الأبيض السابق، بعد علمهم بتوقيع نجله لنادي بيراميدز وحصوله على مقدم تعاقد خلال الفترة الماضية.

‎وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية: يوسف أسامة نبيه حصل على مقدم توقيع من نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، وذلك عقب توقيعه لهم بشكل رسمي منتقلا من صفوف الزمالك.

‎وأضاف: هناك اتجاه قوي داخل نادي الزمالك وقرار صادم جديد بحرمان أسامة نبيه من تولي أي منصب داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما نما إلى علم المسئولين بأنه كان السبب الأول الرئيسي في توقيع يوسف أسامة نبيه على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز، خاصة وأن تعاقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

‎وتابع: غضب مسئولي نادي الزمالك من أسامة نبيه، كونهم يرون أنه المحرض الأول على توقيع نجله لنادي بيراميدز دون علم مسئولي النادي الأبيض، واستغلال عدم مشاركة نجله بصفة أساسية مع الفريق الأبيض وانتهاء تعاقده.