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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة جديدة بشأن غرامة كهربا.. طارق الأدور يوضح

كهربا
كهربا

أكد المعلق الرياضي طارق الأدور، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، يقدم مباريات قوية في الفترة الأخيرة، موضحًا أن كهربا أحرز 11 هدفًا.

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وأضاف طارق الأدور، خلال قناة الحدث اليوم، أن مشكلة كهربا الأخيرة بخصوص غرامة الزمالك، مختلفة عن أداء كهربا، فـ غرامة محمود كهرباء ستدفع، وأن ما يحدث مجرد إجراءات بالمحاكم، لتكون الفترة الخاصة بـ السداد أطول فقط.


ولفت إلى أن كهربا يعلب الآن وذلك لأن لوائح الاتحاد الدولي، تنص على أن اللاعب بعد فترة الإيقاف، يحق له اللاعب حتى الفترة الثالثة من إجراءات التفاوض، فالأهلي واللاعب يستخدمان سياسة " النفس الطويل في التفاوض".


وأشار إلى أن كهرباء سيدفع الغرامة بشكل نهائي، وأن آخر وقت سيكون فى شهر 9، أو بـ نهاية الموسم.
 

كهربا طارق الأدور محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الأهلى النادي الأهلي

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