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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كهربا مرشح بقوة للانتقال للدوري السعودي.. تفاصيل

كهربا
كهربا

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب عامر :"كهرباء مرشح بقوة للانتقال للدوري السعودي بعد تلقي الاهلي عرضا ضخما  لضمه من اتحاد جدة ،  قد  يوافق الاهلي علي إعارته لمدة سنة لكي يتمكن من سداد الغرامة الموقعة علي كهربا لصالح نادي الزمالك".

 

ويذكر أنه قد تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

 

 

 

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر فيسبوك: "لم تشهد ملاعب كرة القدم في تاريخها الطويل حكما كما شهدت مباراة سموحة و فيوتشر ،قواعد جديدة للتحكيم و سلمنا امرنا لله".

 

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة في النقطة الحادي والثلاثون في المركز الـ10، وجاء فيوتشر في المركز الثاني برصيد 51.

 

 

كهربا

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