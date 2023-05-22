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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. ظهور متميز لـ كهربا عبر السوشيال ميديا

كهربا
كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي من داخل السيارة، بإطلالة كاجوال مع كاب رياضي، ونالت الصورة عدد كبير من قبل المتابعين.

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

أجلت رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع 31 بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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