أخبار الأهلي.. تريزيجيه يقترب وبشرى سارة أمام الوداد وقرار جديد للخطيب

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد، داخل النادي.



تريزيجيه يقترب من الأهلي



أكد تقرير صحفي دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة “fotomac” التركية، فإن تريزيجيه بصدد التوقيع على عقود انضمامه إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي.

وأضافت أن تريزيجيه تلقي عرضا أيضا من نادي اتحاد جدة السعودي.

ويمتد عقد تريزيجيه مع نادي طرابزون التركي في صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 10.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون في 38 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف.

قرار جديد فى النادي الأهلي

قررت إدارة الأهلي إجراء تعديلات علي لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخاصة بدوري أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين بعد التأهل لنهائي النسخة الحالية عقب الفوز علي الترجي الرياضي برباعية في مجموع المباراتين الذي اقيما برادس والقاهرة.

ونجح النادي الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الــ16 في تاريخه والرابعة علي التوالي ليكون رقماً قياسياً جديداً بالنسبة له، ليعادل رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي علي الحديث مع مجلس الإدارة- خاصة بعد قرار فيفا بزيادة جوائز الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا من 2.5 مليون دولار الي 4 مليون دولار - لمضاعفة اللائحة لسببين لتناسب الفارق في الأرقام المالية حالياً والثاني هو زيادة الحافز لديهم لتجنب خسارة اللقب في النهائي للمرة الثانية علي التوالي بعد أن فقده الموسم الماضي أمام الوداد البيضاوي.

بشري سارة لجماهير الأهلي

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستضافة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بأي سعة جماهيرية، "في انتظار توجيهات الجهات الأمنية".

وقال عبدالوهاب في تصريحات له: "نبارك للنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري ابطال افريقيا، والجميع يدعم النادي الأهلي في موقفه بنهائي دوري الأبطال ونتمنى تتويجه باللقب".

وتابع: "لم تحدث أي ازمة خلال مباراة الأهلي والترجي في استاد القاهرة والسلوك كان مثاليًا، وخرجت الأمور بشكل رائع والجمهور لديه رغبة قوية في العودة للملاعب".

