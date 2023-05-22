صفقات الصيف .. زيزو مرفوض في قطر | والأهلي يتمسك بنجمه .. وسعر كبير للاعب بيراميدز

شهدت الآونة الأخيرة تلقي العديد من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز عروضا مغرية من أجل الاحتراف في دوريات الخليج وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

النادي الأهلي تمسك بلاعبيه في ظل مشاركته فى قادم الأيام فى نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي ومونديال الأندية.

بينما تلقى نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي صدمة بعد رفض أحد الأندية القطرية التعاقد مع أحمد سيد زيزو فى الميركاتو الصيفي وفقا لتقارير صحفية قطرية.

صدى البلد يستعرض العروض الاحترافية في الآونة الأخيرة فى النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

عرض أوروبي لنجم الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن عرض أوروبي بمقابل مادي ضخم لضم لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن هذا العرض قبل نهاية الموسم الجاري.



وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية : هناك أحد شركات تسويق اللاعبين قدمت عرضا رسميا لأحد لاعبي النادي الأهلي والذي يرتبط بتعاقد طويل الأمد مع القلعة الحمراء.



وأضاف: شركة التسويق تقدمت بهذا العرض لانتقال هذا اللاعب لإحدى الدوريات الأوروبية مقابل مبلغ ضخم يتخطى الـ7 مليون دولار، واللاعب لن ينتقل إلى أي فريق إلا بعد موافقة إدارة النادي الأهلي، خاصة وأنه يرتبط مع المارد الأحمر بعقد طويل الأمد.



‎وتابع: النادي الأهلي صاحب الفضل الأول في وصول لاعبه لتلك القيمة السوقية الكبيرة، والنادي الذي يرغب في الحصول على هذا اللاعب الذي اتحفظ على ذكر اسمه حفاظا على استقرار النادي الأهلي في هذا التوقيت هو نادي أوروبي كبير.

شروط بيع نجم بيراميدز



أعلن اللاعب أحمد حسن عن شروط بيع إبراهيم عادل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "خاص.. بيراميدز يشترط الحصول على ٥ ملايين دولار مقابل بيع إبراهيم عادل الموسم المقبل".

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل صفقات الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد شبانة في تصريحات إذاعية أن الأهلي يسعى لضم عدد من الصفقات علي رأسها إبراهيم عادل وأسامة جلال نجما بيراميدز مشددا أن الأهلي سيقدم عرض كبير لحسم الصفقتين.

زيزو مرفوض والأهلي يتمسك بحمدى فتحي

أكد محمد الجزار الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، أن نادي الريان القطري لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتابع الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الريان لم ولن يتم التفاوض مع زيزو، بعدما رفض الأمر في الشتاء الماضي".



وأضاف محمد الجزار: "النادي القطري وفر كل طلبات زيزو في الشتاء الماضي وتم زيادة راتبه واللاعب وافق، ولكن كان هناك مفاجأة بتجديد عقده، وبالتالي تم منع التفاوض معه مستقبلًا".



واستطرد: "الريان القطري يرى أن زيزو لم يكن لديه شفافية في التفاوض مع النادي، ووجدوا أن اللاعب كان يتفاوض من أجل الوصول إلى هدف معين مع نادي الزمالك، ولم يحترم الإدارة بالميركاتو الشتوي".



وأردف: "لا يوجد هناك رغبة في النادي للتعاقد مع زيزو حتى لو جاء مجانًا، خاصةً أن الريان تعاقد مع المغربي سفيان بوفال، وزيزو خارج الحسابات تمامًا".



وقال الجزار: "نادي الوكرة قدم عرضا رسميا إلى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، وكان هناك جلسة للتفاوض، والعربي القطري يرغب أيضًا في ضمه".



واختتم محمد الجزار: "النادي الأهلي يرفض رحيل اللاعب، وبالتالي الوكرة بدأ في التفاوض مع أحد اللاعبين من المنطقة العربية".