نفس الاسكواد .. المسابقات تصدم نادي الزمالك في البطولة العربية للأندية

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أزمة حقيقية بعد المشاركة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقرر اقامتها فى السعودية.

‏مكمن الأزمة التي تواجه نادي الزمالك تتمثل في تأخر فتح القيد للاعبين والصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفي إلي شهر اغسطس 2023.

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لن يستطيع التعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفارس الأبيض للمشتركة ضمن منافسات البطولة العربية المقرر اقاماتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتي 5 أغسطس القادم وذلك بعد اعلان لجنة المسابقات عن مواعيد جديدة فى الدوري الممتاز وكأس مصر.



ويعاني نادي الزمالك العديد من الأزمات فى مختلف المراكز التي تحتاج الي استقدام صفقات سوبر لاسيما بعد اصابة المدافع محمود حمدى الونش بقطع فى الرباط الصليبي فضلا عن عدم تقديم عمرو السيسي وأشرف روقا ودونها فى خط الوسط المردود القوي الي جانب عدم ظهور سامسون اكينولا مهاجم الفريق ورقة اعتماده منذ التعقد معه.

نادي الزمالك خلال الفترة القادمة من الممكن ان يفقد خدمات أحمد سيد زيزو أبرز لاعبيه حال الموافقة من جانب ادارة القلعة البيضاء على رحيل اللاعب الي الدوري القطري فى قادم الأيام.

ويلتقي مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فريق الداخلية في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأندية المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023



الدوري السعودي: الهلال - الاتحاد - النصر - الشباب

الدوري التونسي: الترجي - الاتحاد المنستيري - الصفاقسي

الدوري المغربي: الوداد - الرجاء - الجيش الملكي

الدوري المصري: الزمالك - طلائع الجيش

الدوري الجزائري: شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

الدوري القطري: السد - نادي قطر

الدوري العماني: النهضة - السيب

الدوري السوداني: الهلال - المريخ

الدوري العراقي: الشرطة - القوة الجوية

الدوري البحريني: المحرق - المنامة

الدوري الليبي: الاتحاد - أهلي طرابلس

الدوري الكويتي: نادي الكويت

الدوري السوري: تشرين

الدوري الإماراتي: الوحدة

الدوري اللبناني: البرج

الدوري الفلسطيني: شباب الخليل

الدوري الأردني: شباب الأردن

الدوري الموريتاني: نواذيبو

الدوري اليمني: فحمان



موعد نهاية الدوري وفتح باب القيد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بطولة الدوري المصري ستنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".

وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدوري في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا اعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".



