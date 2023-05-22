أخبار الأهلي.. طوارئ قبل النهائي الأفريقي وثلاثي الفريق يزين التشكيل المثالي لدوري الأبطال

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين، داخل النادي.

ثلاثي الأهلي يزين تشكيل الكاف المثالي

تواجد 3 لاعبين من النادي الأهلي، في التشكيل المثالي لإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحجز الثلاثي محمد عبد المنعم، حسين الشحات وبيرسي تاو، مكانًا لهم، في التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما ساهموا في انتصار الأهلي على الترجي.

وضم التشكيل المثالي أيضًا، 3 لاعبين من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، و5 لاعبين من الوداد المغربي.

وفاز النادي الأهلي على ضيفه الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي ، يومي 4، 11 يونيو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة الوداد

رفعت إدارة النادي الأهلي حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاستقبال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 4 يونيو المقبل في إستاد القاهرة.

وحجز الوداد البيضاوي المقعد الثاني في نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقي بعد ان أستغل قاعدة التسجيل خارج الأرض ليقصي ماميلودي صن داونز بالتعادل السلبي ذهاب بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء و2-2 في بريتوريا ، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته بعد الفوز علي الترجي الرياضي بثلاثية ذهاباً وبهدف لحسين الشحات إياباً.

وعقدت لجنة المباريات اجتماعاً خلال الساعات القليلة الماضية برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وفي غياب الدكتور محمد سراج عضو المجلس الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة السلة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا برواندا.

وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة المباريات على إرسال طلب رسمي لاتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباارة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل بذهاب نهائي دوري الأبطال ، بجانب بدء إجراءات استخراج القرار الوزاري للسفر للمغرب لخوض مواجهة الإياب المقرر لها 11 يونيو بالمغرب.

وخصص جزء من إجتماع لجنة المباريات محمود الخطيب رئيس النادي لمتابعة كافة الأمور الخاصة بنهائي دوري الأبطال وتم إعتبار اللجنة في انعقاد دائم وبشكل يومي حتى إنتهاء النسخة الحالية .

قرار جديد فى الأهلي قبل ذهاب الوداد

زف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، بشرى سارة للاعبي الفريق الأحمر، قبل موقعة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن مسؤولي الأهلي قرروا رفع العقوبات المالية التي جرى توقيعها على اللاعبين، عقب الخسارة أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين، في دور المجموعات.

وأضاف أن إدارة الأهلي وقعت عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام فريق صن داونز بخماسية مقابل هدفين، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وخصمت حوالي 10% من قيمة عقود اللاعبين.

وتابع: لكن بعد تأهل الأهلي للنهائي تم رفع هذه العقوبات كمكافأة للاعبين على تخطيهم كل منافسيهم، والتأهل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد 4 يونيو المقبل.