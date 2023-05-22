غربلة في الزمالك بعد موسم كارثي| إعارة نيمار.. رحيل نجم الفريق.. وغموض موقف "أوسوريو"

يكتنف الغموض، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حول رحيل بعض اللاعبين وإعارة آخرين، إلي جانب مصير المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الحديث عن غربلة صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جاء عقب الموسم الصفري الكارثي محليا وإفريقيا.

“صدي البلد” يسلط الضوء على آخر مستجدات رحيل البعض من اللاعبين ومصير مدرب الزمالك فى قادم الأيام.



إعارة “نيمار” الزمالك



وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم المقبل.

ويعد نيمار من اللاعبين الذين تألقوا مع الفريق الأول للزمالك بعد تصعيده من الناشئين، قبل أن يتراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، ويفقد جزء كبير من توهجه الذي ظهر عليه بعد تصعيده.

وأكد المصدر إن هناك تفكير جدي داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك، لإعارة نيمار خلال الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن هذا التفكير يأتي لحاجة اللاعب لاكتساب خبرات تثقل موهبته، على غرار ما حدث مع مصطفى محمد عندما أعاره الزمالك موسمين لطنطا وطلائع الجيش، قبل أن يعود إلى صفوف الزمالك من جديد.

وكانت لجنة حسين لبيب، جددت عقد نيمار ليستمر مع النادي حتى موسم 2025، قبل أن يتم تعديل عقده مالياً من قبل أمير مرتضى في أكتوبر الماضي.



غموض مصير نجم الزمالك



كما تلقي عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا شفهيا من نادي فاركو للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن عمر جابر أخطر زملاءه برغبة فاركو في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتواصل مسؤولو النادي السكندري مع إدارة الزمالك لضم اللاعب في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، إلى أن عمر جابر ينتظر وصول عروض أخرى لحسم مستقبله، ويضم الزمالك بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن عمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام الداخلية، التي ستجمع بينهما في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد.

حقيقة رحيل مدرب الزمالك

وشارك اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، قرار نادي الزمالك بشأن أوسوريو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر داخل لجنة الزمالك: لم نتخذ أي قرار حتى الآن بشأن أوسوريو.. الأمر مؤجل لنهاية الموسم وبعدها سنحسم مصيره".

وكشف الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد حسام ميدو هدد بالاستقالة من لجنة الكرة بالزمالك حـال رحيل أوسوريو، عن تدريب الفريق.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: “ميدو رفض فكرة رحيل أوسوريو وطالب بالإبقاء على المدير الفني في الفترة المقبلة ومنحه فرصة كبيرة من أجل الاستقرار”.

وأضاف: “الزمالك يبحث أيضا عن مدافع أجنبي على غرار بدر بانون بعد إصابة محمود حمدي الونش”.