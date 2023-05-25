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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة جديدة.. شوبير يكشف موقف كهربا من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة ضد الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كهربا يعاني من إجهاد ولم يشارك في المران الأخير، وستضح الأمور أكثر في الفترة المقبلة".

وأضاف:" إن شاء الله يشارك كهربا في مران اليوم، ويكون بحالة جيدة، ونتمنى التوفيق للجميع".

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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