رئيس مياه سيناء يتفقد سير العمل بعدد من المحطات

قام اللواء مهندس خالد مصطفي عزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الحالة الفنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بوسط سيناء، حيث تفقد محطات (الجفجافه - الحسنه - صدر الحيطان - بغداد - المنبطح - القسيمة - ابوعجيلة) .

جاءت جولة رئيس الشركة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والروافع لتأمين وصول المياه للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة سيناء

كما وقف على كافة المشكلات التى تواجه العاملين لتشغيل المحطات بكامل قوتها، ومتابعة أعمال التوسعات فى عدد من المحطات لزيادة طاقتها التصميمية وذلك للقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأشار عزيز، إلى اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما فى مجال البنية التحتية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

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