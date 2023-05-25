عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمال شيحة: تطوير التعليم وبناء الإنسان قرار سياسي بالأساس.. وانظروا لليابان وسنغافورة

جمال شيحة
جمال شيحة

قال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن أزمة التعليم في لمصر ليست فنية، مؤكدا أن بناء التعليم والنهوض بالإنسان قرار سياسي بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها في المقدمة.

وأضاف شيحة، خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، صباح اليوم الخميس، أن تجارب الدول في العالم لدعم وتطوير التعليم تتمحور حول نموذجين فقط، قائلا: "هناك نموذجان لتطوير التعليم في العالم الأول روتيني وتقليدي يكون فيه التعليم أحد مهام العمل الوطني.. أما النموذج الآخر هو وضع المجتمعات للتعليم كمشروع قومي للدول ومنه تأتي الأفرع ويحدث هذا بقرار سياسي".

وتابع شيحة: "هناك خمس نماذج لدول وضعت التعليم كمشروع قومي كان هو أهم أولوياتها لتنقل نفسها إلم مصاف دول العالم خلال عدة عقود فقط، ومنها اليابان بعدما تدمرت واستسلمت كان قرارها وضع التعليم كمشروع قومي لسنوات لتصبح في بداية الألفينات ثاني أقوى اقتصاد في العالم، وأيضا ماليزيا أصبحت دولة مختلفة بعد مشروع قومي للتعليم، وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأخيرا تركيا فأردوغان لم ينجح ويستمر إلا بالتعليم".

واستطرد: "إذا أردنا أن نتحدث عن تطوير التعليم أقول إن القرار الأساسي في لجنة السياسة وليس هنا، أعطوني قرار أن المجتمع يريد النموذج الأول أم النموذج الثاني، هذا اختيار سياسي في الأساس وارادة سياسية في المقام الأول.. أرسل الكرة لمجلس الأمناء ولجنة السياسي لاتخاذ القرار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

%5 رسوما جديدة على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة.. تفاصيل

حان وقت الرحيل| محمد صلاح يودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

شوبير: الزمالك يخطط للتعاقد مع هذه الصفقات

ترشيحاتنا

معركة جوية.. مقاتلات يابانية تعترض طائرات روسية فوق المحيط الهادئ

طلعت عبدالقوي لممثل التجمع: الكلام عن سيطرة الإخوان على المساجد غير صحيح

مباحثات مصرية بريطانية مشتركة حول أفريقيا

رئيس الكنيست الإسرائيلي يزور دولة عربية بحلول شهر يونيو المقبل

وزير التجارة الصينية يلتقي بنظيرته الأمريكية أثناء زيارته للولايات المتحدة

ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني التحضيرية استغرقت عاما لفتح القنوات المسدودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض تصيب الإنسان بسبب نقص البروتين.. هذه الأطعمة تجعل جسمك قوي

السبب صادم.. عراقي يهدي زوجته نصف كيلو ذهب بسعر تجاوز 51 مليون|صورة

ظهور ملفت لـ ساشا باراك أوباما بعد أيام من تخرجها.. شاهد  

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

فيديو

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ