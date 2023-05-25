أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن عروض تريزيجيه الجديدة.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن العروض المقدمه للاعب تريزيجيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:" مصدر مقرب من تريزيجيه: اللاعب يمتلك عرضان من السعودية.. ومفاوضات الأهلي معه غير رسمية حتى الآن".

علق الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور، على واقعة البصق عليه من أحد لاعبي نادي فنربخشة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وقال تريزيجيه في تصريحات أبرزتها صحيفة “ensonhaber” التركية:" أنا حزين بسبب ما حدث، لكني محظوظ لأنني لم أشاهد الواقعة بعيني وقت حدوثها".

وأضاف:" عندما رأيت الواقعة في وقت لاحق شعرت بالحزن".