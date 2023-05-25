حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني”.

ووفقا للتقرير، كافح أكثر من 100 رجل إطفاء ألسنة اللهب الشاهقة والدخان الكثيف الناجم عن حريق اندلع في مبنى من سبعة طوابق بوسط سيدني، اليوم الخميس، فيما طوقت خدمات الطوارئ المنطقة.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تصل إلى ارتفاع يقارب ارتفاع المبنى نفسه، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق الذي اشتعل في مبنى قريب من محطة سكك حديد سيدني المركزية، كما امتدّت النيران إلى سيارة كانت متوقفة قرب المكان.