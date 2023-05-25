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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تفتح ملف مشروع أطفال وكبار بلا مأوى

النائب الدكتور فخري
النائب الدكتور فخري الفقي

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة ملف مشروع "أطفال وكبار بلا مأوي" وما يواجهه من مشكلات، حيث طالب الأعضاء بتقرير تفصيلي حول الدعم والمنح التي يتم توزيعها لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ممثلين عن الوزارة، ووزارتي التخطيط والمالية.

مشروع أطفال وكبار بلا مأوي في 2020

وأشار النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة بالرلمان، إلى أنه تم إنفاق نحو 113 مليون جنيه على مشروع أطفال وكبار بلا مأوي في 2020، ثم تعثر توقف بعد ذلك.

وقال النائب: على الرغم من أن وحدات مشروع أطفال بلا مأوى المتنقلة، مر عليها 3 سنوات فقط، إلا أن حالتها أسوأ من أتوبيسات النقل العام القديمة.
وانتقد النائب تخصيص مبالغ زهيدة بالآلاف لمراكز هامة مثل استضافة المرأة، وحمايتها مقابل أكثر من مليون جنية للأندية.

من جانبه أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع "أطفال وكبار بلا مأوي"، تم عمل مؤسسة له وأصبح يتبع الادارة المركزية للرهاية الاجتماعية، ولديه 17 وحدة متنقلة تم تشكيل لجنة على مستوى عالي، وتم إعداد تقرير وجاري عملية الصيانة والإصلاح.

من جانبه اتفقت النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، في شأن ضعف الأرقام المخصصة للجمعيات ومراكز الأسرة والطفولة، وعدم زيادتها عن الموازنات السابقة، خصوصا في ظل تغير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

وتسائلت النائبة عن أسباب انخفاض بند مزايا الأمان الاجتماعي بواقع 44.100 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

وأكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن ثبات الدعم لكافة المؤسسات يعني أنه لا يوجد هناك استراتيجية أو خطة لدى الوزارة في هذا الشأن.

من جانبه أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن، أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات، باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه في دعم مؤسسات المجتمع المدني.

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