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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

امتحانات
امتحانات

استعدت مدارس تعليم الجيزة، لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، في (195) لجنة وذلك لاختبار (58582 ) طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2022_2023.
وتنطلق يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وحتى يوم الخميس 8 يونيو 2023 وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية بدء من الجمعة 9 يوينو 2023 ولمدة اسبوع على دفعات للتخصصات (صناعى – زراعى) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد سلومة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (58582) طالبًا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات.
(25529) صناعي (3575 ) زراعى  (25352) تجارى  (4126) فندقي  موزعة على 195 لجنة.
وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .
كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب العدد من (16-18) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان. 
وفى سياق متصل فقد أكد سلومة على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا. 
وأشار أنه تم تخصيص عدد (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1086 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،  على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب.
ونبه سلومة،  مشددا بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

أحمد راشد محافظ الجيزة اداء الامتحانات اصطحاب الهاتف المحمول الامتحانات النظرية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شهادة الدبلومات الفنية لجان النظام والمراقبة

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