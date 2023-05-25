آيتن لوفاء عامر بعيد ميلادها: كل سنة وانتي أطيب من اللي قبلها

هنّأت الفنانة أيتن عامر أختها الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت الفنانة آيتن عامر فيديو لها، وعلقت: "كل سنة وانتي أطيب من اللي قبلها، وأجدع وأنجح بحبك يا فوفا".

ونشرت النجمة ايتن عامر فيديو لها جديد علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك اثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حيث كتبت ايتن عامر علي الفيديو هعمل كارثة وربنا يستر .

وظهرت ايتن عامر وهي بصالون تجميل وتصور لايف علي صفحتها وقالت هي كارثة وعارفة أن ناس كتير هتزعل وقالت أنا قررت أغير لون شعري

واكدت ايتن انها لن تغير من لون شعرها كثيرا ولكنها سيكون اللون البني مع الأسود