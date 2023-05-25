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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الكهرباء: توجيهات القيادة السياسية منعت الوصول إلى صفر دعم للطاقة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد المهندس علي عبد الفتاح الوكيل الدايم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحمل خزانة الدولة ما يزيد عن 80 مليار جنيه فاتورة دعم الكهرباء للمواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل توجيهات القيادة السياسية رغم إننا كنا نستهدف الوصول للقيمة العادلة "تكلفة الانتاج تساوي البيع".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الخميس، المخصص لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد 2023/2024، تعقيبا علي تساؤل النائب ياسر عمر حول حجم ما تحملته الدوله لدعم الكهرباء الفتره الاخيرة وكذا الوضع بالنسبه للعام الجاري.  

وقال "عبد الفتاح" إنه كان من المخطط الوصول إلي (صفر) دعم، إلا أنه كان هناك توجيهات واضحة للقيادة  السياسية باستمرار الدعم لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وحول الوضع خلال العام المالي الجديد أوضح "عبد الفتاح" أن هناك عده سيناريوهات يتم دراستها ولم يحسم الأمر بشأنها.  

من جانبها تساءلت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، عن سبب تحميل المواطن تكلفه تغيير العدادات مسبقه الدفع، وكذا خدمة العملاء، ليؤكد ممثل وزارة الكهرباء أن هناك حالات تتحمل فيها الشركة وذلك حال اذا كان بحالة جديدة أو لتغير عداد بتكنولوجيا جديدة، لكن يتحمل العميل اذا كان السبب في حدوث عطل، لافتا إلي أن تكلفه خدمة العملاء تقف علي العميل بواقع 9 جنية فقط.

الطاقة المتجددة الظروف الاقتصادية الراهنة الطاقة المتجدد الظروف الاقتصادية العدادات مسبقة الدفع القيادة السياسية

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