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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد طلب ساويرس ..

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يكشف عن قائمة بأسماء 50 لاعباً بحاجة للدعم

صورة أرشيفية - حسن
صورة أرشيفية - حسن كمال رئيس اللجنة الطبية الأولمبية المصرية

 كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية الأولمبية المصرية، عن قائمة مكونة من أسماء 50 لاعبًا مصريًا بحاجة لدعم إضافي استعدادًا لـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتب حسن كمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: السادة رجال الأعمال اللي عاوزين يتبنوا اللاعب اللي هرب.. عندي قائمة بأسماء 50 لاعباً محتاجين دعم إضافي علشان الاوليمبياد وما هربوش.. نتايجهم افضل ومحتاجين دعم برضه.. التواصل على الخاص والعام عادي .

ساويرس يعلن دعمه لـ أحمد بغدودة 

يأتي ذلك بعد ما وجّه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: “ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك.. إحنا ولاد بلدك عايزينك”.

 

وكشف إبراهيم عادل، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تفاصيل هروب اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

اتحاد المصارعة يكشف كواليس هروب أحمد بغدودة

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه بعد فوز أحمد بالمركز الثاني في البطولة وحصده الميدالية الفضية؛ وعند توجه البعثة المصرية للطائرة من أجل العودة اكتشفت أعضاء البعثة تغيب اللاعب.


وأضاف إبراهيم عادل،أن البعثة اكتشفت بعد ذلك سفر أحمد بغدودة إلى باريس؛ بعدما حصل على جواز سفره من أجل صرف نقود، كما ادعى، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تصرف الموارد المالية للرياضيين وفق إمكانياتها؛ حيث كان يحصل أحمد على 3 آلاف جنيه شهريًا من الاتحاد؛ قبل خصم الضرائب.

وتابع عادل، أن أحمد بغدودة كان عليه سُلف بقيمة 12 ألف جنيه تم خصمها منه بعد فوزه ببطولة تونس، وحصل على 2200 جنيه بعد حصده الميدالية الفضية؛ وذلك عقب خصم مستحقات الاتحاد التي كانت عليه، لافتًا إلى أن اللاعب كان تعهد للسكرتير العام للاتحاد بسداد المبلغ الذي كان مستحقًا عليه؛ ليتم خصم المبلغ بعد البطولة.


وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن أحمد بغدودة كان يتسلم زيه الرياضي كاملًا؛ ولم يواجه أي تقصير من ناحية اتحاد المصارعة، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتمكن من التواصل مع اللاعب بعد سفره إلى باريس.

احمد بغدودة دورة الألعاب الأولمبية نجيب ساويرس

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