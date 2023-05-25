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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تُطلق أولى فعاليات الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني بـ«حلمية الزيتون»

صدى البلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال  الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة' 'اليونيسف"، أولي فعاليات الورشة التدريبية من برنامج التعليم المدني لمرحلة لنشء ، علي مدار يومين ، بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة ، بمشاركة 50 طليعًا وطليعة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

وينفذ البرنامج في مرحلته الأولي داخل 7 محافظات  (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء) ، حيث من المقرر أن يصل البرنامج  الى 3000 مشارك من ( النشء في الفئة العمرية من 12  لــ 18 عامًا ، والشباب في الفئة العمرية من 18 لــ 35 عامًا) داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات سالفة الذكر،  مع دمج نسبة 30% من المشاركين من غير المصريين المقيمين في مصر.

من جانبه ، أكد الدكتور أشرف صبحي ، علي الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بكافة انشتطها وبرامجها ، منها برنامج التعليم المدني الذي يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا ، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة  لإعداد جيلاً واعياً ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل  وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه ، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة ، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة .

ويتضمن البرنامج أيضًا: "دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين معلومات ويكسبهم مهارات حول المشاركة، المواطنة، التنمية، الدولة، والحقوق والمسئوليات" من خلال مجموعة من السادة مُنشطي التعليم المدني أعدتهم وزارة الشباب والرياضة يتمتعون بمهاراتهم المتميزة في إدارة ورش البرنامج والمحتوى المقدم.

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