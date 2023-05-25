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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال البارالمبي يشيد بالمنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

 استقبل  الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اليوم كلا من جورج مورينو رئيس لجنة رفع الاثقال باللجنة البارالمبية الدولية وساندرا فلوري ، بعد نجاح مصر في الحصول على  استضافة بطولة كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبية - القاهرة نوفمبر ٢٠٢٣ احدي مراحل التأهيل لدورة باريس ٢٠٢٤

 وقال الدكتور حسام  مصطفي بأن اللجنة قامت بزيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية  لمعاينة مقر اقامة البطولة والوفود المشاركة فيها والمتوقع لها مشاركة ٤٠ دولة.

وسوف يتم تنظيم دورات تحكيم وتدريب  دولية علي هامش البطولة لإعداد كوادر جديدة. وقد اشادت لجنة المعاينة بالمنشآت الرياضية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية.

كما أشادت بمنشآت ستاد القاهره التاريخى كما عبروا عنه فى كلمتهم وأكد جورج مورينيو بأنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة التطور الكبير فى المنشآت الرياضية خاصة ما شاهده فى العاصمة الإدارية الجديده ووصفها بمدينة المستقبل . كما أشاد بمنشآت ستاد القاهره الدولى .


وفي نفس السياق استعانت اللجنة بجان اندرو خبير رفع الاثقال التشيلي لتطوير رفع الاثقال البارالمبية بعد عرضه خطة كاملة للفرق القومية للرجال والسيدات.

رئيس اللجنة البارالمبية المصرية رفع الاثقال باللجنة البارالمبية كأس العالم لرفع الاثقال البارالمبية

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