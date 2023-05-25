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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برلمانية : التعليم حق كفله الدستور وليس خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل المواطنين يعولوا على نتائج هذا الحوار الوطنى وتحديدا ملف التعليم وهو قضية كل بيت في مصر والجميع مهموم بتلك القضية وأيضا الدولة.


وأضافت كليب، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن التعليم حق كفله الدستور وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، مضيفة أن هناك مشاكل لابد من حلها.

وذكرت كليب، أنه لابد من تحسين وضع التعليم ما قبل الجامعي وفقا لرؤية واضحة، بجانب معالجة العجز الشديد للمعلمين ومعالجة تدني الوضع المالي لهم، وظاهرة الدروس  الخصوصية بعد استفحال ذلك.

وذكرت كليب، أن لدينا بعض التوصيات بشأن ملف التعليم قبل الجامعي، من بينها ضرورة إنشاء مجلس وطنى للتعليم يتسم  بالاستقلاقية وأيضا الرقابة وتقديم المشورة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عمل  تعديل تشريعي عاجل للمهن التعليمية مع مراجعة الموقف المالي لها.

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