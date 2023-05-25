الحوار الوطني.. مستقبل وطن يقترح مؤتمرا قوميا وحصر الأراضي الفضاء لسد عجز المدارس

طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بعقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور.

جاء ذلك فى جلسة التعليم بالحوار الوطنى، حيث حضر هاشم ممثلا عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن الحزب يرى أيضا مع عقد المؤتمر القومي أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

ولفت النائب سامي هاشم إلى أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأكد أيضا على ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ١٥٠ الف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

في السياق ذاته أكد على أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الإعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيل للقضاء على الدروس الخصوصية.

في السياق ذاته أكد على أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه العديد من التحديات.